Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Володарский переводил художественные произведения английских и американских писателей. Он был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга, а также переводил произведения Джерома Сэлинджера.
Широкую известность Володарский получил в качестве синхронного переводчика зарубежных фильмов, которые появлялись в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов.