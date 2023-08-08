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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер переводчик и ведущий Леонид Володарский

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский. Ему было 73 года. Об этом радиостанции «Говорит Москва», на которой он работал в последнее время, сообщила его супруга.

Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Володарский переводил художественные произведения английских и американских писателей. Он был одним из первых переводчиков произведений Стивена Кинга, а также переводил произведения Джерома Сэлинджера.

Широкую известность Володарский получил в качестве синхронного переводчика зарубежных фильмов, которые появлялись в СССР и России в 1980-х и начале 1990-х годов.

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