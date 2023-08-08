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16:57 (мск), источник: © РИА Новости

Умер радиоведущий и переводчик Леонид Володарский

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Умер ведущий «Говорит Москва» Леонид Володарский, сообщили на радиостанции со ссылкой на его родственников.

Источник: © РИА Новости

Он скончался после продолжительной болезни в возрасте 73 лет.

О причинах смерти радиоведущего не уточняется.

Советский и российский переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Работал в Институте Африки АН СССР, затем — в Институте международного рабочего движения АН СССР. С марта 2014 года вел авторскую программу на Радио «Говорит Москва» по истории России советского периода.

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