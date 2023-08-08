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17:05 (мск), источник: ТАСС

Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

Ей было 98 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова умерла на 99-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей, — сказал собеседник агентства. — Последняя воля актрисы — никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Борисова будет похоронена на Новодевичьем кладбище».

Об актрисе

Юлия Борисова родилась 7 марта 1925 года в Москве. В 1947 году она окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). С этого же года стала актрисой Театра им. Евгения Вахтангова. Одни из первых ролей — Геро в «Много шума из ничего» по пьесе Уильяма Шекспира и Эпонина в «Отверженных» по роману Виктора Гюго.

Персона
Юлия Борисова

В 1955 году большой успех Борисовой принесла роль купеческой дочери Анисьи в спектакле «На золотом дне» по пьесе Дмитрия Мамина-Сибиряка. Была замужем за директором-распорядителем Вахтанговского театра (1965−1974) Исаем Спектором.

В ее театральной карьере более 60 ролей. В их числе: Эпифания в «Миллионерше» по произведению Бернарда Шоу, Валька в «Иркутской истории» по пьесе Алексея Арбузова, Гелена в «Варшавской мелодии» по произведению Леонида Зорина, Стелла Патрик Кэмпбелл в «Милом лжеце» по пьесе Джерома Килти, Клеопатра в «Антонии и Клеопатре» по трагедии Уильяма Шекспира, Кручинина в «Без вины виноватых» по пьесе Александра Островского.

Обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот» (1991) и «Золотая маска» (1996), театральной премии им. К. С. Станиславского (2006), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (2016), общественной премии Юрия Любимова (2018). Ее жизни и карьере посвящены документальный фильм «Юлия Борисова. Молчание Турандот» (2018, режиссер Виктор Ющенко) и фотоальбом «Юлия Борисова» (2010, составитель Вячеслав Моцардо).

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