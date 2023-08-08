17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врач назвал пять способов справиться с джетлагом
Для начала будьте внимательны к выбору маршрута.
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Даже самый лучший отпуск может начаться с неприятного — последствий акклиматизации и смены часовых поясов. Джетлаг может разрушить все планы на отдых, но существуют способы его предотвратить. О них рассказал журналу Zdrowie Interia доктор Петр Кайфаш, терапевт и специалист по инфекционным заболеваниям.
Джетлаг — это не заболевание, а совокупность симптомов. К наиболее частым из них относятся усталость, недомогание, нарушения сна (бессонница или чрезмерная сонливость), раздражительность, деконцентрация, эмоциональная нестабильность, отсутствие аппетита, диарея или запор.
Отмечается также снижение иммунитета, которое может проявляться насморком, головной болью и даже герпесом. Поэтому при снижении иммунитета стоит помнить, что, несмотря на жару на улице, важно не переусердствовать с кондиционером. «Оптимальная температура в гостиничном номере должна составлять около 21 градуса Цельсия», — советует доктор Кайфаш. Итак, как же побороть джетлаг?
Последствия смены часовых поясов могут быть более неприятными, когда мы путешествуем с запада на восток. У этого есть логическое объяснение, связанное с географией. «Когда мы летим на Запад, у нас удлиняется день, и повышение уровня мелатонина задерживается. Когда мы сокращаем время, ночь наступает быстрее, и нам хочется спать», — объясняет врач.
Поэтому важно, особенно в поездках на восток, попытаться адаптироваться к новому времени суток еще до вылета, например, несколько дней подряд ложиться спать позже, а после прилета постараться продержаться до вечера.
«Не налегайте на еду в самолете. Например, вечером, когда многие рейсы вылетают из Варшавы в Азию, основной прием пищи приходится на очень раннее утро. Разве мы едим высококалорийную еду в 5 утра? Нет, поэтому стоит пропустить этот прием пищи или съесть немного. Тогда на месте прибытия мы будем чувствовать себя лучше», — говорит Кайфаш.
Хотя иногда волнение и восторг от нового места побуждают желание немедленно отправиться в путь и исследовать новую страну, однако эксперт советует сбавить обороты. «Хорошая идея — прогуляться по окрестностям, узнать, что находится рядом. Будем активными, но без фанатизма. Для интенсивных прогулок придет время после акклиматизации», — объясняет эксперт.
Стоит помнить и о гидратации организма — два литра воды в день улучшают его функционирование, сводят к минимуму головные боли и благотворно влияют на самочувствие.
«Это большая ошибка, которая еще больше нарушает функционирование организма, — предостерегает эксперт. — Не менее опасно и подремать на шезлонге у бассейна. Я бы не рекомендовал посещение бассейна отеля сразу после прибытия, потому что, когда мы устали от поездки, несложно заснуть. А сон на шезлонге в тропиках может закончиться ожогами и тепловым ударом».
Спасением в борьбе с джетлагом могут быть и таблетки с мелатонином — гормоном, естественным образом выделяемым шишковидной железой. Он вырабатывается в соответствии с циркадным ритмом, и его самая высокая концентрация — ночью, между полуночью и тремя часами ночи. При приеме внутрь мелатонин помогает перенастроить организм в соответствие новым часовым поясам.
Помните: ответственность за ваше здоровье лежит на вас и на лечащем враче. Перед тем, как покупать препараты с мелатонином, проконсультируйтесь со специалистом.
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Олеся Маевская