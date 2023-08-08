В Индии обнаружили новый штамм COVID-19

В публикации отмечается, что штамм EG.5.1 происходит от подвида «Омикрон», впервые его обнаружили в марте 2023 года, а в июле впервые был выявлен в Великобритании.
Издание подчеркивает, что изначально штамм не вызывал опасений, но ученые обеспокоены скоростью его распространения, а также ростом числа заразившихся.
Один из членов консорциума подчеркнул, что люди заболевали Eris в Индии происходило от случая к случаю, но пока беспокоиться не о чем.
По данным Министерства здравоохранения Индии, за прошедшие сутки в стране было выявлено 54 новых носителя коронавируса, в результате общее число активных случаев заболевания по всей стране достигло 1574.
До этого Всемирная организация здравоохранения в июле зафиксировала случаи заражения коронавирусом в 122 странах из 234, что составляет 52% от общего числа государств на Земле.