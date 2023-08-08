18:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палеонтологи нашли древнюю рептилию, которая фильтровала воду как кит
До сих пор был известен лишь один подобный ящер.
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Ученые из Китая и Великобритании опубликовали в журнале BMC Ecology and Evolution научную статью с результатами исследования черепа древней морской рептилии Hupehsuchus. Оказалось, что ее челюсти имели мягкие структуры, позволяющие фильтровать воду и вылавливать оттуда мелких животных. Такой тип питания характерен для усатых китов.
Интересно, что Hupehsuchus освоили этот способ питания намного раньше современных млекопитающих — еще 250 миллионов лет назад. Стоит отметить, что таким же образом питаются многие водные обитатели, включая губок, моллюсков и рыб. Но самые известные из них — киты, ротовая полость которых покрыта роговыми пластинами «китового уса». С его помощью эти великаны отфильтровывают тонны мелкого планктона.
Однако среди современных рептилий фильтраторов нет, и только уникальный плезиозавр Mortuneria, живший 66 миллионов лет назад около Антарктиды, практиковал такой тип питания. Теперь к нему присоединился и мезозойский ящер Hupehsuchus. Эти особи были сравнительно небольшими (лишь до метра в длину) родственниками ихтиозавров, которые активно осваивали моря после грандиозного пермского вымирания.
Команды Цзычэнь Фана из Уханьского центра Китайской геологической службы и Майкла Бентона из Бристольского университета обнаружили два отлично сохранившихся черепа Hupehsuchus, возраст которых оценили в 248 миллионов лет. Исследование показало, что вытянутые челюсти Hupehsuchus были сложены длинными, не слившимися костями, узкие просветы между которыми тянулись через всю пасть. Подобное строение крайне необычно и известно лишь у современных усатых китов.
В «пазах» между костями их челюстей развиваются кератиновые пластины уса — фильтрующий аппарат. Кроме того, черепа китов и Hupehsuchus сближает полное отсутствие зубов и зубных пазух, где они могли бы разместиться. Именно поэтому ученые сделали вывод, что ящеры Hupehsuchus использовали подобный тип питания еще в раннем мезозое, задолго до усатых китов, которые освоили его не ранее 35 миллионов лет назад, и плезиозавров, живших примерно 70 миллионов лет назад.
Недавно в Марокко был найден новый вид динозавра, жившего 66 млн лет назад. Его отличительная особенность — зубы-отвертки.
Олеся Маевская