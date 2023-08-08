Рэперша Игги Азалия заступилась за рэпера, который стрелял в Megan Thee Stallion

Издание отмечает, что из-за этого сообщения Азалии поступило много негативных комментариев. При этом сама исполнительница в ответ подчеркнула, что не поддерживает полное освобождение рэпера от ответственности. Однако, считает рэперша, Tory Lanez не должен быть осужден более чем на пять лет тюрьмы.
«Я не сторонник лишения жизни любого человека, если вместо этого можно назначить разумное наказание, носящее реабилитационный характер. Я поддерживаю тюремную реформу. И точка», — заявила Азалия.
Она подчеркнула, что не понимает, почему ее письмо обсуждают публично, в то время как предназначалось оно только для судьи.
Приговор Tory Lanez должны вынести 8 августа. Прокуратура потребовала посадить музыканта на 13 лет, изначально ему грозило до 23 лет тюрьмы.
Резонансный инцидент с участием Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием, и обвинен в незаконном хранении оружия в автомобиле.
Вместе с ним в машине в момент ареста была и Megan Thee Stallion — полиция при этом заметила на ноге девушки ранения. Позднее она пояснила, что травма стала следствием «преступления с применением огнестрельного оружия, которое было совершено с целью причинить ей физический вред», но раскрывать личность нападавшего не стала. Однако впоследствии артистка заявила, что выстрел произвел именно Tory Lanez.