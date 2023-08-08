Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии поселилась в рязанской деревне

«Она (Кнайсль. — Прим. ред.) проживает там же, где и я, в деревне Петрушово Касимовского района Рязанской области», — рассказала собеседница агентства.
Журналистка познакомилась с дипломатом в начале июля. По ее словам, Кнайсль живет в арендованном доме с двумя собаками.
«Вчера я получила от нее подарок — ее книжку, детскую сказку. Эта книжка издана в Москве на русском языке. <…> Целыми днями пишет. Это я тоже знаю от нее», — отметила Кладо.
Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года она рассказала РИА Новости, что покинула страну из-за постоянных угроз. Также дипломат сообщила агентству на полях ПМЭФ, что могла бы рассмотреть возможность получения российского гражданства после того, как дочитает «Войну и мир».
Бывший министр иностранных дел Австрии лично знакома с Владимиром Путиным. В августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.