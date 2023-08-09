Роскачество нашло бактерии в курином фарше, продающемся в России

Уточняется, что было исследовано 18 торговых марок (ТМ) куриного фарша из десяти субъектов страны. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки. Данная категория была выбрана для исследования в том числе ввиду наличия системных проблем в категории и множества потребительских запросов.
«В ходе проверки были выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, листерии, а мясо некоторых торговых марок отнесено к группе сомнительной свежести. На российский “Знак качества” могут претендовать только две торговые марки», — заявили в организации. Таким образом, только продукция марок «Петелинка» и «Мясницкий ряд» признана высококачественной.
По микробиологическим показателям не соответствуют нормам 11 из 18 исследованных позиций. Так, в торговых марках «Азбука вкуса», «Рококо», SPAR, «Перекресток», «Мясновъ», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» были выявлены превышения по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, у «Троекурово», «Каждый день» и «Чернышихинское мясо» — обнаружены бактерии группы кишечных палочек;
При этом у марок «Своя», «ВкусВилл», «Чернышихинское мясо» и «Ярославский бройлер» нашли патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, а у «Троекурово» и «Перекресток» — листерии. «В продукции “Мираторга” Роскачеством выявлена незаявленная на маркировке клетчатка, что не соответствует ТР ТС 021/2011. В продукции еще трех торговых марок также была выявлена клетчатка, но в этих случаях о ней заявил производитель. Еще один производитель указал вес продукции 500 граммов, хотя по факту вес составлял 478,6 грамма», — добавили в Роскачестве.
В организации также рассказали, что бизнес был уведомлен о полученных результатах и начал корректирующие мероприятия. Так, изготовитель ТМ «Своя» ввел программу мероприятий по предотвращению развития патогенных микроорганизмов, а производитель ТМ «Вкусвилл» и «Ярославский бройлер» инициировали дополнительную масштабную проверку. «Чернышихинское мясо» и «Мясницкий ряд» также инициировали дополнительные проверки и корректирующие мероприятия, а изготовитель фарша «Каждый день» пообещал провести санитарный день с усиленной дезинфекцией, внеплановые отбор смывов и обучение персонала.
«Торговая сеть SPAR, реагируя на обращения Роскачества, сообщила об утилизации партии ТМ SPAR и “Чернышихинское мясо” и о проведении дополнительных лабораторных испытаний с поставщиком. Торговая сеть “Ашан” инициировала мониторинг всего ассортимента полуфабрикатов из мяса птицы торговых марок “Своя” и “Каждый день”, — заключили там.