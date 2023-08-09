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10:14 (мск), источник: ТАСС

Во Флориде участник лотереи Mega Millions выиграл рекордные $1,58 млрд

В этом тираже выигрыши на суммы от $1 млн получили и другие участники, купившие 43,7 млн билетов в 28 штатах, отметили организаторы.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Владелец билета, который был куплен в штате Флорида, стал обладателем джекпота лотереи Mega Millions в размере рекордных $1,58 млрд. Об этом сообщается на сайте лотереи.

«После 31 тиража без крупного выигрыша счастливый обладатель билета во Флориде встретит лето 2023 года с рекордным размером джекпота MEGA, который в настоящее время оценивается в $1,58 млрд. В одном билете, проданном в этом штате, 8 августа совпали все шесть номеров розыгрыша — белые шары 13, 19, 20, 32 и 33, а также золотой Mega Ball 14», — говорится в сообщении.

Ожидается, что после окончательной сверки продаж во всех 47 входящих в лотерею мероприятиях сумма выигрыша подтвердится и станет крупнейшей для отдельного билета за всю историю Mega Millions, превысив предыдущий рекорд в размере $1,53 млрд, установленный в октябре 2018 года.

Как отметили организаторы лотереи, помимо обладателя джекпота, в этом тираже выигрыши на суммы от $1 млн получили и другие участники, купившие 43,7 млн билетов в 28 штатах.

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