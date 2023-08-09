Дополнительные кости и особый нос: что известно о кошках 8 августа отмечается Международный день кошек.
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
11:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Красноярцам рассказали, почему некоторые автобусы выходят на линию без кондуктора

Водителям не запрещено рассчитывать пассажиров.

Источник: Сибирское агентство новостей

Жители Красноярска отмечают, что в некоторых маршрутных автобусах нет кондуктора. Пассажирам приходится заходить в транспорт через переднюю дверь, а водителю — брать плату за проезд. Замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко рассказал, что автобусы выходят на линию без кондуктора из-за дефицита кадров.

При этом водителям нормативными правовыми актами не запрещено рассчитывать пассажиров, но только при условии соблюдения ПДД. Такая система позволяет избежать увеличения интервалов на маршрутах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта