11:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярцам рассказали, почему некоторые автобусы выходят на линию без кондуктора
Водителям не запрещено рассчитывать пассажиров.
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Жители Красноярска отмечают, что в некоторых маршрутных автобусах нет кондуктора. Пассажирам приходится заходить в транспорт через переднюю дверь, а водителю — брать плату за проезд. Замруководителя департамента транспорта Игорь Манченко рассказал, что автобусы выходят на линию без кондуктора из-за дефицита кадров.
При этом водителям нормативными правовыми актами не запрещено рассчитывать пассажиров, но только при условии соблюдения ПДД. Такая система позволяет избежать увеличения интервалов на маршрутах.