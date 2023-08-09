11:26 (мск), источник: РБК Life
Титул принца Гарри удалили с официального сайта королевской семьи
Герцога Сассекского лишили звания «Его Королевское Высочество».
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Букингемский дворец удалил титул «Его Королевское Высочество» принца Гарри с официального сайта королевской семьи. На это обратила внимание Daily Mail.
Это произошло через три года после того, как было принято официальное решение о лишении его этого титула. Еще 18 января 2020 года представители дворца заявили, что супруги Сассекские не будут использовать титулы «Королевское Величество» из-за отказа выполнять обязанности членов королевской семьи.
Титул «Ее Королевское Высочество», принадлежавший Меган Маркл, был удален с сайта еще три года назад, практически сразу после переезда Сассекских в Лос-Анджелес. Однако аналогичный титул принца Гарри можно было заметить на сайте на протяжении почти трех лет.
Так, Daily Mail опубликовала скриншот сайта, сделанный в конце июня — тогда принца Гарри все еще называли «Его Королевское Высочество». Однако сейчас на портале титул отсутствует.
В 2020 году супруги принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских полномочий. Они лишились всех финансовых привилегий, предоставляемых им по статусу, и переехали жить в США.
В январе 2023-го принц Гарри опубликовал мемуары под названием «Запасной», в которых рассказал об опыте употребления запрещенных веществ, участии в вооруженном конфликте в Афганистане и переживаниях после гибели матери — принцессы Дианы. Отдельное внимание он уделил своим отношениям с отцом — королем Карлом III, братом — принцем Уильямом и другими членами королевской семьи. По словам принца Гарри, он был «тенью, планом “Б” и считал, что его удерживали во дворце на случай, если произойдет какой-нибудь форс-мажор.