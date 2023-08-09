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14:48 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые предупредили о риске очередного обесцвечивания Большого Барьерного рифа

СИДНЕЙ, 9 августа. /ТАСС/. Обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа в 2022 году серьезно замедлило его восстановление. Учитывая то, что лето 2022 года было относительно прохладным, исследователи предполагают, что теплое лето 2023 года будет более губительно для кораллов. К такому выводу пришли эксперты Австралийского института морских наук (AIMS), наблюдающие за уникальным природным объектом Австралии.

Источник: AIMS

Данные за прошлый год «вызывают большую тревогу у специалистов, изучающих риф». «Обесцвечивание 2022 года, хотя и было менее масштабным, чем в 2016 и 2017 годах, нанесло достаточно большой ущерб и свело на нет темпы восстановления кораллового покрова. Кроме того, из-за слишком теплой воды мы заметили замедление роста выживших микроорганизмов, формирующих риф», — указал руководитель программы исследований AIMS Дэвид Вахенфельд.

По словам руководителя программы мониторинга рифа Майка Эмсли, глобальное потепление — это самая большая угроза для Большого Барьерного рифа, но вовсе не единственная.

«Росту кораллов препятствуют штормы, вызванные циклонами, и активное распространение поедающей полипы морской звезды терновый венец, но массовое обесцвечивание — это самая большая опасность и, на что бы мы ни надеялись, на самом деле риф под угрозой разрушения из-за все более частых волн тепла», — сказал он.

В начале 2022 года ряд общественных и природоохранных организаций призвали ЮНЕСКО включить австралийский Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, однако в августе 2023 года организация приняла решение временно воздержаться от этого шага. В ответ австралийские власти пообещали направить на охрану рифа рекордные 1,2 млрд австралийских долларов ($803 млн) и впредь «очень серьезно относиться к его защите и восстановлению».

О Большом Барьерном рифе

Крупнейший в мире коралловый риф находится в Тихом океане. Он протянулся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2 500 км и занимает площадь около 344,4 тыс. кв. метров. Его гряда насчитывает более 2 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. Эта уникальная экосистема, дом для множества живых существ, уязвима перед изменениями, связанными с деятельностью человека.

В последние десятилетия риф сильно страдает от загрязнения морской воды туристическими и промышленными объектами. Кроме того, негативное воздействуют на кораллы тропические ураганы и грозы, а также потепление климата. Согласно последним данным Австралийской академии наук, если человечеству не удастся остановить изменение климата в ближайшее десятилетие, к 2050 году обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа обретет необратимый характер и риф погибнет.

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