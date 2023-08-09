15:01 (мск), источник: Газета.Ру
В США власти по ошибке снесли дом мужчины и взяли с него $68 тыс. за проделанную работу
В США городские власти по ошибке снесли дом мужчины и взяли с него $68 тысяч за проделанную работу, пишет Oddity Central.
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Как пишут СМИ, житель Атланты Эверетт Триподис купил дом, которому больше века, в качестве инвестиции и работал над его реконструкцией. Однако закончить ремонт мужчина не успел — постройку снесли, даже не предупредив его об этом. Точнее, администрация высылала уведомительные письма, но совершенно на другой адрес.
«Меня поражает, как письма могли отправить не на тот адрес. Однажды утром я прихожу и встречаюсь с подрядчиком, а моего дома нет. Ничего, кроме грязи», — сокрушается американец.
Триподис подал иск о возмещении ущерба, но администрация Атланты не только отказалась платить за снос дома, но и выставила мужчине счет в размере $68 тысяч.
«Это как плевок в лицо после пощечины. Я просто расстроен», — добавил он.
Эверетт добавил, что продолжит добиваться справедливости в суде, потому что уверен, что закон на его стороне.