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9 августа, источник: "Российская газета"

В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился манул

Детеныш манула родился в Ленинградском зоопарке впервые с 2007 года, сообщили в пресс-службе учреждения. Приятное событие произошло в канун 158-й годовщины основания зоопарка.

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Малыш-самец стал первенцем для живущей в зоопарке пары манулов (хищники семейства кошачьих). Он появился на свет в конце мая и к настоящему моменту весит 1 килограмм 94 грамма, растет активным и здоровым.

«Котенок много играет с мамой и уже пробует взрослую пищу», — рассказали в Ленинградском зоопарке.

Там пояснили, что разведение манулов — очень сложная задача, поэтому появление детеныша, которому за его забавное шипение дали кличку Шу, стало настоящей победой для отдела хищных млекопитающих зоопарка.

«Не забывайте, что у вольера с мамой и малышом надо вести себя предельно осторожно и тихо», — напомнили посетителям зоопарка, которые захотят увидеть манула Шу.

Добавим, что для манулов в Ленинградском зоопарке построен многоуровневый вольер с множеством укрытий для питомцев и визуальных барьеров, которые придают обитателям уверенность, что их не видно, но при этом они хорошо видны посетителям. Для создания вольера использовали дерево ольхи, липы, лиственницы и клена. Посреди вольера растет живая ива.

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