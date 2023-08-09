В Ленинградском зоопарке впервые за 16 лет родился манул

Малыш-самец стал первенцем для живущей в зоопарке пары манулов (хищники семейства кошачьих). Он появился на свет в конце мая и к настоящему моменту весит 1 килограмм 94 грамма, растет активным и здоровым.
«Котенок много играет с мамой и уже пробует взрослую пищу», — рассказали в Ленинградском зоопарке.
Там пояснили, что разведение манулов — очень сложная задача, поэтому появление детеныша, которому за его забавное шипение дали кличку Шу, стало настоящей победой для отдела хищных млекопитающих зоопарка.
«Не забывайте, что у вольера с мамой и малышом надо вести себя предельно осторожно и тихо», — напомнили посетителям зоопарка, которые захотят увидеть манула Шу.
Добавим, что для манулов в Ленинградском зоопарке построен многоуровневый вольер с множеством укрытий для питомцев и визуальных барьеров, которые придают обитателям уверенность, что их не видно, но при этом они хорошо видны посетителям. Для создания вольера использовали дерево ольхи, липы, лиственницы и клена. Посреди вольера растет живая ива.