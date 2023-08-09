Ученые открыли три новых вулкана на дне Средиземного моря

Обнаруженные исследователями вулканы возвышаются на дне Средиземного моря. Высота этих геологических образований достигает 150 метров.
Кроме них, в ходе научной экспедиции, которая на борту германского судна «Метеор» работала у берегов Сицилии с 16 июля до 5 августа, были также найдены обломки корабля длиной 110 метров и шириной 17 метров. Они покоятся на глубине около 150 метров вблизи итальянского вулканического острова Линоза. Во время подводных работ ученые также стали свидетелями интересных геотермальных явлений.
«Это невероятно, что даже сегодня можно обнаружить новые геологические элементы в таком море, как Средиземное, где на протяжении тысячелетий осуществляется судоходство. Это ясно показывает, насколько еще мало изучены морские глубины даже вблизи берегов», — заявил в этой связи научный сотрудник Ogs Джонатан Форд.
Он также подчеркнул, что полученные учеными результаты будут иметь важное практическое значение, в частности, для обеспечения безопасности мореплавания.
В 2019 году в ходе предыдущей экспедиции в зоне Сицилийского пролива сотрудники Ogs обнаружили еще несколько неизвестных ранее подводных вулканов.