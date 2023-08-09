16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Натуралисты нашли в парке Лос-Анджелеса новый вид многоножек
Найденное существо передвигается при помощи 486 ножек.
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Существо, напоминающее устрашающих монстров из фильмов ужасов, натуралисты обнаружили под землей в парке Лос-Анджелеса. Оказалось, что это новый вид многоножек, который ранее не был известен науке.
На самом деле удивительно, что эта многоножка была найдена еще в 2018 году натуралистами Седриком Ли и Джеймсом Бейли в парке Уайтинг-Ранч-Уайлдернесс, недалеко от Лейк-Форест. Они внесли описание в приложение iNaturalist. Только через несколько лет энтомолог Технологического института Вирджинии Пол Э. Марек увидел эту статью и решил самостоятельно поискать в Лос-Анджелесе подобное существо. И ему повезло!
В журнале ZooKeys опубликовано исследование, в котором говорится, что многоножка получила название Illacme socal (однако в народе ее прозвали Лос-Анджелесской нитевидной многоножкой). Изучить неведомое существо ученым помог высокочувствительный микроскоп. В длину многоножка не превышает размера булавки, а толщиной она не больше грифеля заточенного карандаша. Вероятно, что именно поэтому ранее невозможно было обнаружить данный вид.
Под микроскопом исследователи увидели зубастую голову, типичную для хищников, и 486 ножек, с помощью которых существо не просто ползет, а буквально струится по земле. Тело полупрозрачное, с зеленоватым оттенком.
Это нитевидное беспозвоночное теперь стоит в одном ряду с более чем 12 000 многоножек, найденными по всему миру. Необычная находка напоминает о том, что в царстве насекомых человечество может ждать еще много открытий. «Эти новые виды буквально находятся прямо у нас под ногами, — говорит Дерек Хеннен, энтомолог из Музея естественной истории Вирджинии. — Открытие действительно доказывает, что важно сохранить зеленые насаждения и естественную среду обитания настолько, насколько это возможно. Ведь даже в такой интенсивно урбанизированной среде, как Лос-Анджелес, все еще можно найти новые виды».
Люди могли находиться в мертвом органическом веществе «по горло», если бы многоножки его не поедали. Так и в ближайшем будущем человечество погрязло бы в пластике, однако ученые нашли микроорганизм, который способен его уничтожать.
Анна Морозова