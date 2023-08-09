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16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полчища саранчи появились в Астраханской области

Насекомые могут представлять угрозу для урожая.

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Поселок Лиман Астраханской области атаковала саранча, сообщает издание «Ридус». Местные жители активно делятся кадрами с полчищами насекомых, стаи которых издали напоминают бурю.

В начале июля саранчу запечатлели на видео в селе Лагань Республики Калмыкия. Очевидцы тогда говорили, что вредители движутся в сторону Астраханской области.

Нашествие саранчи грозит потерей посевов и урожая, поэтому многие астраханцы устанавливают трещотки, чтобы отпугнуть ее. Также жители района сообщают, что насекомые не задерживаются надолго, постоянно мигрируя с места на место.

Напомним, что в прошлом году полчища саранчи атаковали поля Краснодарского края. Насекомые кружили целыми стаями над Приморско-Ахтарским районом.

Олеся Маевская

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