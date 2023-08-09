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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: как россияне предпочитают проводить свои выходные

Вылазка с семьей на озеро или уютный вечер у телевизора?

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Согласно опросу, проведенному Superjob, почти половина россиян (49%) поддерживают идею сократить рабочую неделю до четырех дней. Исследование включало ответы 1,6 тыс. совершеннолетних граждан во всех округах страны. Но на что потратить «дополнительный» выходной?

Возможно, на полноценный отдых. Декан факультета права НИУ ВШЭ, к примеру, рассказал, когда выгоднее всего идти в отпуск. А мы собрали семь причин не отказывать себе в «передышке», даже если горят дедлайны, а на горизонте маячит повышение.

А пока мы решили узнать, как наши пользователи проводят свои еженедельные выходные, и насколько это соответствует картинке «идеального воскресенья».

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