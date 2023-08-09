17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании подросток нашел гигантский зуб древней акулы
Шестидюймовый зуб одной из крупнейших в мире доисторических акул найден на побережье Великобритании.
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В коллекции 13-летнего Бена Эванса имеется уже около 100 маленьких акульих зубов, найденных во время поездок на песчаную береговую линию. На поиск новых окаменелостей школьник потратил два дня, прежде чем обнаружил находку.
Как пишет Mirror, эксперты определили, что большой зуб, найденный Беном, принадлежит мегалодону — крупнейшей доисторической акуле весом 47 тонн, вымершей 3,6 миллионов лет назад. Как сказал мальчик, находка была в небольшой яме на пляже Уолтон-он-те-Нейз. «Я сразу понял, что это зуб мегалодона», — утверждает подросток. Его отец поделился, что они с сыном прошли около 3 миль, прежде чем увидеть окаменелость. Ее отнесли в Фонд дикой природы Эссекса, где ее осмотрели, сфотографировали и оценили, что зубу около 10 миллионов лет.
«Сейчас я храню его на своей полке с ископаемыми. Это моя бесценная собственность», — радостно поделился Бен.
Зуб мегалодона на пляже США также нашла и девятилетняя девочка.
Анна Морозова