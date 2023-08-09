17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи узнали, что щедрые люди склонны наказывать других за эгоизм
В свою очередь, эгоистов раздражает чужая щедрость.
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Психологи из Иллинойского университета (США) провели серию экспериментов при помощи классической игры Ultimatum, которая используется в исследованиях экспериментальной экономики для изучения эгоизма и альтруизма. Исследование, опубликованное в журнале Cognitive Science, дало неожиданные результаты.
Согласно правилам, в игре участвуют двое. Первому выдается определенная сумма денег (в этом исследовании — 10 долларов). Затем этому игроку предлагают поделить деньги между собой и вторым участником в любой пропорции, после чего этот второй может либо принять долю, предложенную первым, и тогда сделка совершается, либо отказаться.
Во втором случае оба участника игры остаются ни с чем. Отказ второго игрока от несправедливой, по его мнению, суммы может рассматриваться как форма наказания первого. Правила игры были объяснены участникам заранее.
Проанализировав поведение участников, психологи выяснили, что щедрые люди склонны принимать только щедрые предложения, в то время как эгоисты довольны и скромным доходом от игры. То есть и щедрые, и эгоистичные люди доверяют тем, кто ведет себя так же, как они. Кроме того, оказалось, что щедрые люди склонны наказывать (в данном случае лишением выигрыша) других за эгоизм, а эгоисты — наоборот, за щедрость.
Недавнее исследование дало ответ на вопрос, связано ли большее количество денег с большим счастьем. Выяснилось, что утверждение «не в деньгах счастье» требует нескольких уточнений.
Олеся Маевская