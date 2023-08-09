Депутат Госдумы считает, что кукла Барби плохо влияет на психику девочек

«Если взять размеры Барби и их переложить на реального человека, то это талия 35 сантиметров, очень тяжело себе представить девушку с талией 35 сантиметров», — сказала Буцкая на пресс-конференции, посвященной влиянию игрушек на психику ребенка в НСН.
Она отметила, что стремление девушек иметь фигуру, как у Барби, может привести к анорексии и другим проблемам. Буцкая отметила, что игрушка должна транслировать то, что взрослые хотят донести до ребенка.
«Игрушка — это не просто игрушка в руках, это то, что мы транслируем в голову ребенку, то каким он вырастет», — добавила Буцкая.
Ранее Буцкая рассказала РИА Новости, что сейчас разрабатывается законопроект о необходимости психолого-педагогической экспертизы игрушек, который в том числе позволит выстроить дорожную карту проведения такой экспертизы.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко поддержал позицию Буцкой и добавил, что у куклы должно быть определение, ведь она предназначена для общения ребенка.
«Кукла нужна человеку для общения. Должно быть дано определение куклы, кукла — это особая детская игрушка», — отметил парламентарий в ходе пресс-конференции.