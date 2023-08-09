18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли останки морского червя возрастом 500 миллионов лет
Ранее неизвестный вид кольчатых червей назвали в честь существа из книги «Дюна».
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Ученые из Канзасского университета в сланцевом массиве Спенс обнаружили окаменелость, в которой виднелись останки червя. Исследователи сразу поняли, что перед ними что-то, чего они раньше никогда не встречали. «Первое, что мы увидели — лучевые лезвия, похожие на звезды или цветы. Мы никогда не видели ничего подобного», — рассказывает палеонтолог Рианнон Лавайн. Также известно, что местность, в которой проводились раскопки, известна большим количеством редчайших останков.
Сначала исследователи терялись в догадках, что за вид длиной 7−8 сантиметров перед ними. О чешуйчатых червях, живших на планете 500 миллионов лет назад, не было известно. Также ученые думали, что перед ними медуза, однако быстро отбросили эту версию, поскольку у медуз никогда не было обнаруженных лучевых лезвий.
С помощью метода сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной ренгеновской спектрометрии (один из видов рентгеновского исследования) ученые определили, что перед ними новый вид, относящийся к аннелидам, то есть кольчатым червям — типу, включающему в себя около 21 000 видов. Находку назвали Шай-Хулуд (Shaihuludia shurikeni) — так говорили о червях, обитающих на планете Аррарикс в романе Фрэнка Герберта «Дюна». А «сюрикен» — японская метательная звезда. Именно щетинки червя напомнили исследователям сюрикены.
Ученых также удивил и способ сохранения окаменелости: большая часть мягких тканей сохранилась в виде сгустка оксида железа, что говорит о том, что червь умер и некоторое время разлагался.
Это не первый раз, когда ученые открывают новый вид живших ранее животных. Окаменелость древнейшей медузы возрастом более 500 миллионов лет обнаружили исследователи в Канаде.
Анна Морозова