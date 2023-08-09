20:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 9 августа
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По последним данным, пострадали более 50 человек, одна женщина умерла.
Президент предложил не уведомлять Совет Европы в случае прекращения действия чрезвычайного или военного положения в России.
Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года.
Это нужно для снижения волатильности финансовых рынков.
Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник.
Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.