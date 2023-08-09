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Главные новости к вечеру 9 августа
20:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 9 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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На заводе в Сергиевом Посаде произошел взрыв

По последним данным, пострадали более 50 человек, одна женщина умерла.

Путин внес поправки в законы о чрезвычайном и военном положениях

Президент предложил не уведомлять Совет Европы в случае прекращения действия чрезвычайного или военного положения в России.

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года.

ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу до конца года

Это нужно для снижения волатильности финансовых рынков.

Недалеко от Запорожской АЭС перехватили украинский ударный беспилотник.

Предположительно, целью противника была территория ЗАЭС, уточнили в силовых структурах.

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