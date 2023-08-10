Три новых вулкана обнаружили на дне Средиземного моря Их обнаружили в районе Сицилийского пролива, отделяющего итальянский остров от побережья Туниса
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
04:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

В Красноярске на дороге до лестницы на Торгашинском хребте появился новый тротуар

Это важное изменение позволит жителям чувствовать себя комфортнее.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске на дороге в сторону лестницы на Торгашинском хребте обустроили участок тротуара. Жители, проживающие на улице Базайской, вынуждены были ходить по земляной обочине, чтобы добраться до магазина и автобусной остановки. Однако сейчас на участке от дома № 11 по улице Базайской до пересечения с Промышленным переулком появился заасфальтированный тротуар длиной порядка 220 метров, пишет мэрия.

Несмотря на небольшое расстояние, это важное изменение в городской среде, которое позволит жителям чувствовать себя более комфортно и безопасно при передвижении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта