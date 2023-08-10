04:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
В Красноярске на дороге до лестницы на Торгашинском хребте появился новый тротуар
Это важное изменение позволит жителям чувствовать себя комфортнее.
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В Красноярске на дороге в сторону лестницы на Торгашинском хребте обустроили участок тротуара. Жители, проживающие на улице Базайской, вынуждены были ходить по земляной обочине, чтобы добраться до магазина и автобусной остановки. Однако сейчас на участке от дома № 11 по улице Базайской до пересечения с Промышленным переулком появился заасфальтированный тротуар длиной порядка 220 метров, пишет мэрия.
Несмотря на небольшое расстояние, это важное изменение в городской среде, которое позволит жителям чувствовать себя более комфортно и безопасно при передвижении.