09:28 (мск), источник: Piter.tv
В Петербурге сняли на видео лающую сову
Петербургский фотограф дикой природы Кирилл Никифоров снял в Московском районе пару сов, которые тявкали, как собачки.
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Такое необычное поведение объяснил автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Такими звуками они пытались прогнать со своей территории непрошенного гостя.
Это болотные совы — птицы среднего размера, с размахом крыльев около метра. Болотная сова не строго ночная птица, она активна и днём. Свое название «болотная» она получила за то, что селится обычно в пойменных лугах и низинных болотах. Совы образуют стабильные пары. В Петербурге успешно гнездится несколько десятков пар этих птиц. Болотная сова занесена в Красную книгу Петербурга.