11:57 (мск), источник: РБК Life
В США на женщину с неба упала змея, а следом ее атаковал ястреб
64-летняя американка косила газон, когда на нее свалилась рептилия.
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64-летняя Пегги Джонс, бабушка четверых внуков, стригла газон на своем участке в Силсби (штат Техас, США), когда на нее с неба упала змея, пишет CNN. Женщина была за рулем газонокосилки, рядом не было ни одного дерева.
Рептилия «приземлилась» на ее правую руку и обвилась вокруг нее. Пресмыкающееся было темного цвета и длиной, по оценке Пегги, 4,5 фута (приблизительно 1,4 м). Женщина попыталась смахнуть животное, но у нее ничего не получилось. Оно стало бросаться в сторону лица Джонс и обхватывать ее руку все с большей силой.
66-летний супруг Пегги, Венделл, в это время приводил в порядок газон рядом с домом. Он тоже был за рулем газонокосилки, и звук ее мотора, а также шум шоссе перебивали крики Пегги.
Женщина поняла, что фактически осталась одна, и испугалась: змея могла укусить ее.
Однако на этом злоключения Пегги не закончились. Следом на нее спикировал ястреб. Хищная птица охотилась на змею и собиралась сорвать добычу с руки 64-летней женщины. Ястреб бил крыльями по лицу Джонс, клевал и хватал когтями змею. Ему удалось схватить рептилию, и он улетел вместе со своей жертвой.
Пегги признается: она много раз видела, как ястребы ловят змей, взлетают с ними, бросают их на забор, а потом возвращаются за своей добычей. Но никогда не могла подумать, что окажется на месте забора.
На руке Пегги остались следы от клюва и когтей. Конечность была окровавлена. На коже образовались синяки — так сильно ее руку сдавливала змея.
После случившегося женщину доставили в больницу, там ей промыли раны. Врачи заметили на ее очках следы какой-то жидкости и предположили, что это змеиный яд. Пегги выписали лекарства и отправили лечиться домой.