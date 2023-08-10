12:28 (мск), источник: © РИА Новости
Умер советский и российский космонавт Александр Викторенко
Космонавт Викторенко, испытывавший «космический мотоцикл», умер на 77-м году жизни.
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Советский и российский космонавт Александр Викторенко, принимавший участие в испытаниях «космического мотоцикла» — средства передвижения космонавтов в открытом космосе, скончался на 77-году жизни, сообщили РИА Новости в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — сказал представитель ЦПК.
Александр Викторенко родился 29 марта 1947 года в селе Ольгинка в Казахской ССР. Он окончил Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего служил старшим летчиком, командиром корабля, летчиком морского ракетоносного авиационного полка.
Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК ВВС в 1978 году. В 1987—1995 годах совершил четыре полета в космос и пробыл там почти 490 суток. Он провел шесть выходов в открытый космос общей продолжительностью около 20 часов. Во время выхода, который Викторенко проводил с Александром Серебровым, была впервые испытана установка для перемещения космонавтов в открытом космосе (средство перемещения космонавта, СПК), также известное, как «космический мотоцикл».