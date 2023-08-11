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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года

Главный приз забрал Мичел Зогзоги со снимком игривых котят.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards объявило лауреатов 2023 года. Соревнование было придумано двумя профессиональными фотографами Полом Джойнсом-Хиксом и Томом Салламом с целью показать позитивную роль домашних животных в жизни людей.

В список финалистов конкурса попало 25 фотографий питомцев со всего света. Но главный приз забрал Мичел Зогзоги со снимком под названием «Опыт, меняющий жизнь», на котором изображены двое игривых котят — Макс и Алекс.

Мичел — профессиональный фотограф дикой природы из Бейрута, однако в этот раз в его объектив попали домашние животные. Отметим, что он победил и в категории «Лучшее кошачье фото».

Недавно были выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года.

Олеся Маевская

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