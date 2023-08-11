12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главный приз забрал Мичел Зогзоги со снимком игривых котят.
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Жюри конкурса Comedy Pet Photo Awards объявило лауреатов 2023 года. Соревнование было придумано двумя профессиональными фотографами Полом Джойнсом-Хиксом и Томом Салламом с целью показать позитивную роль домашних животных в жизни людей.
В список финалистов конкурса попало 25 фотографий питомцев со всего света. Но главный приз забрал Мичел Зогзоги со снимком под названием «Опыт, меняющий жизнь», на котором изображены двое игривых котят — Макс и Алекс.
Мичел — профессиональный фотограф дикой природы из Бейрута, однако в этот раз в его объектив попали домашние животные. Отметим, что он победил и в категории «Лучшее кошачье фото».
Недавно были выбраны лучшие фотографии космоса 2023 года.
Олеся Маевская