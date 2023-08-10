12:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: ежедневное употребление орехов снижает риск депрессии
При этом неважно, какой сорт вы предпочитаете.
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Недавнее исследование сотрудников университета Кастилия-Ла-Манча, которое будет опубликовано в журнале Clinical Nutrition, доказывает, что орехи могут приносить удивительную пользу для психического здоровья. Эксперименты показали, что ежедневное употребление около 30 граммов этого продукта может помочь снизить риск депрессии у взрослых.
В исследовании приняли участие более 13,5 тысячи человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет, у которых не было установленной депрессии на момент начала исследования. Эксперименты проводились на протяжении пяти лет, в ходе которых некоторым из добровольцев поставили этот диагноз.
Наблюдение показало, что у участников, которые потребляли орехи, риск развития депрессии снизился на 17% по сравнению с теми, кто их не ел. При этом вид и обработка орехов не имели значения. Положительный эффект наблюдался после употребления как несоленых видов (миндаль, кешью и фисташки), так и соленых, жареных и необработанных.
Было установлено, что оптимальное количество орехов в день — 30 грамм. Такая порция примерно эквивалентна 20 миндальным, 10 бразильским орехам, 15 кешью, 40 арахисовым или 30 фисташковым ядрам.
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Олеся Маевская