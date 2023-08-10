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15:21 (мск), источник: Газета.Ру

Вирусолог предсказал новую волну COVID-19 осенью

Осенью в России возникнет новая волна COVID-19, и частично она будет вызвана участием нового варианта «Омикрона», который назван «Эрисом» (вариант EG.5), — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила штамм коронавируса «Эрис» в перечень вариантов, находящихся под наблюдением.

Источник: AP 2023

«Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены “Омикроном”, вариантом которого является “Эрис”. Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса. Их прослойка в России достаточно велика, за их счет этот вариант может застрять в человеческой популяции до тех пор, пока мы не найдем способ защищать детей от коронавируса», — считает вирусолог.

По словам Волчкова, заболеваемость будет расти, но причина этому лежит не только в конкретном штамме, но и в интервалах между волнами.

Волчков также подчеркнул, что «Эрис» принципиально не отличается от «Омикрона», — по крайне мере, пока не существует научных работ, которые бы доказывали обратное.

По сообщению Роспотребнадзора, «Эрис» уже проник в Россию.

Первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 г. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.

Несмотря на то, что пока инфицированных «Эрисом» только 17 человек, в Роспотребнадзоре считают, что риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют.

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