Вирусолог предсказал новую волну COVID-19 осенью

«Новая волна COVID-19 достигнет своего максимума осенью. Будут заболевать те люди, которые не были заражены “Омикроном”, вариантом которого является “Эрис”. Также будут болеть и дети, которые родились в период между волнами коронавируса. Их прослойка в России достаточно велика, за их счет этот вариант может застрять в человеческой популяции до тех пор, пока мы не найдем способ защищать детей от коронавируса», — считает вирусолог.
По словам Волчкова, заболеваемость будет расти, но причина этому лежит не только в конкретном штамме, но и в интервалах между волнами.
Волчков также подчеркнул, что «Эрис» принципиально не отличается от «Омикрона», — по крайне мере, пока не существует научных работ, которые бы доказывали обратное.
По сообщению Роспотребнадзора, «Эрис» уже проник в Россию.
Первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 г. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия.
Несмотря на то, что пока инфицированных «Эрисом» только 17 человек, в Роспотребнадзоре считают, что риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют.