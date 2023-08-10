15:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Китая сообщили, что нашли новый вид человека
Он ходил по Земле 300 тысяч лет назад.
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Группа палеонтологов Китайской академии наук совместно с учеными из Сианьского университета Цзяотун, Йоркского университета, Университета Китайской академии наук и Национального исследовательского центра эволюции человека нашла доказательства существования ранее неизвестного вида человека. Его окаменелости были обнаружены в Хуалонгдонге (Восточный Китай).
В своем исследовании, которое будет опубликовано в сентябре в журнале Journal of Human Evolution, ученые представили анализ окаменевшей челюстной кости, части черепа и костей ног гоминина. Им, по оценкам специалистов, около 300 тысяч лет.
Исследователи отмечают интересную особенность — треугольный нижний край и особый изгиб челюстной кости. Она напоминает одновременно черты как современных людей, так и гоминидов позднего плейстоцена, непосредственных предков Homo sapiens.
Также ученые отметили, что у этого человека не было подбородка, что говорит о его близком родстве с более старыми видами. Особенности особи позволяют предположить, что ближе всего она была к Homo erectus.
Такое сочетание признаков никогда ранее не наблюдалось у гоминидов в Восточной Азии. На этом основании выдвинута версия о том, что черты современных людей, начали проявляться здесь еще 300 тысяч лет назад — почти одновременно с Африкой.
Пытаясь определить вид останков, команда ученых исключила денисовца. Это повысило вероятность того, что окаменелости представляют собой третью, совершенно отдельную, линию — не денисовскую или Homo erectus, а более близкую к Homo sapiens.
Недавно палеонтологи описали, возможно, самое большое животное в истории. Его масса могла достигать 340 тонн.
Олеся Маевская