16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: отпускной загар вредит полезным бактериям кожи
Это касается и тех, кто почти не загорел.
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Специалисты Манчестерского университета опубликовали в журнале Frontiers исследование о том, как долгое пребывание на солнце влияет на микробиоту кожи. Для этого они сравнили мазки с тел добровольцев до недельного отпуска и после него.
В эксперименте британских исследователей участвовали здоровые жители Северной Европы с белым цветом кожи: 17 женщин и четверо мужчин, средний возраст которых составил 33,2 года. Перед поездкой в солнечные страны минимум на семь дней у всех испытуемых взяли мазки с кожи.
Результаты показали, что в составе микрофлоры преобладают три вида бактерий: актинобактерии (Actinobacteria), протеобактерии (Proteobacteria) и фирмикуты (Firmicutes). Мазки повторили по возвращении добровольцев из отпуска — на первый, 28-й и 84-й день.
Вне зависимости от разделения, анализы показали, что через четыре недели после отпуска у участников значительно сократилось разнообразие микроорганизмов кожи, причем даже у тех, кто не приобрел сильный загар. Со временем количество бактерий восстановилось.
Ученые считают, что подобные скачки — тревожный признак, поскольку резкое изменение разнообразия микробиоты может вести к таким заболеваниям, как дерматит, экзема и псориаз. Они убеждены, что исследования необходимо продолжать, чтобы изучить реакции протеобактерий.
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Олеся Маевская