18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи раскрыли тайну строительства египетских пирамид
Древние египтяне могли транспортировать огромные блоки по воде притока Нила.
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Долгое время секрет строительства египетских пирамид ставил в тупик как ученых, так и людей, далеких от науки. Некоторые даже считали, что огромные тяжелые блоки были установлены инопланетянами, так как раньше не существовало технологий, которые могли бы помочь транспортировать и укладывать огромные плиты. Международная команда археологов утверждает, что теперь многовековая загадка раскрыта, пишет британская газета The Daily Star.
Для разгадки тайны археологам пришлось выкопать яму глубиной до 9 метров, чтобы взять образцы окаменелой почвы из поймы реки Гиза. После этого их направили в лабораторию Франции. В результате ученым удалось подтвердить существование ответвления Хуфу — водного пути от реки Нил, по которому древние египтяне перевозили плиты. Через 2000 лет после постройки пирамид приток полностью высох.
«Меня это заинтересовало, потому что так удалось подтвердить, что строительные материалы перевозили по воде», — поделилась геолог Хадер Шейша. Также она добавила, что без водного пути строительство пирамид было бы невозможно. Шейша считает, что это открытие может помочь раскрыть и другие секреты древних египтян.
Ранее ученые раскрыли тайну древних сооружений вдоль реки Нил в Судане. Оказалось, что это старейшая в мире гидравлическая система.
Анна Морозова