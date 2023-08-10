Археологи раскрыли тайну строительства египетских пирамид Древние египтяне могли транспортировать огромные блоки по воде притока Нила
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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 10 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Россия бесплатно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Пока речь идет о шести странах.

Глава МВД сообщил о большой нехватке личного состава в полиции
Владимир Колокольцев заявил, что в июле из органов внутренних дел уволились 5 тыс. сотрудников.

Путин объявил о передаче ВТБ госпакета акций ОСК
Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России.

После взрыва в Сергиевом Посаде задержан техдиректор «Пиро-Росс»
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Вирусолог предсказал новую волну COVID-19 осенью
Частично она будет вызвана участием нового варианта «Омикрона», который назван «Эрисом».

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