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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мейн-кун прогнал огромного медведя со двора и попал на видео

Он гнал хищника до самого леса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наружная камера на заднем дворе одного из домов в Нью-Гемпшире (США) сняла удивительную борьбу. Как передает издание Boston 25, домашний мейн-кун прогнал медведя.

Видео начинается с того, что дикий зверь оглядывается, а затем впопыхах убегает от кота по кличке Бруно. 8-килограммовый защитник гнал непрошеного гостя вплоть до леса.

Отмечается, что в этой местности в 2023 году медведи встречаются довольно часто, но не у всех дома живет кто-то вроде Бруно.

Недавно на видео попали обнимающиеся на берегу реки медвежата. Кадры с ними были сняты у водопада Брукс в Национальном парке Катмай.

Олеся Маевская

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