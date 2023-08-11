10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мейн-кун прогнал огромного медведя со двора и попал на видео
Он гнал хищника до самого леса.
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Наружная камера на заднем дворе одного из домов в Нью-Гемпшире (США) сняла удивительную борьбу. Как передает издание Boston 25, домашний мейн-кун прогнал медведя.
Видео начинается с того, что дикий зверь оглядывается, а затем впопыхах убегает от кота по кличке Бруно. 8-килограммовый защитник гнал непрошеного гостя вплоть до леса.
Отмечается, что в этой местности в 2023 году медведи встречаются довольно часто, но не у всех дома живет кто-то вроде Бруно.
Недавно на видео попали обнимающиеся на берегу реки медвежата. Кадры с ними были сняты у водопада Брукс в Национальном парке Катмай.
Олеся Маевская