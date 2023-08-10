19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Более половины всех видов на нашей планете обитает под землей
Почва является убежищем для 90% грибов, 85% растений и более половины численности всех бактерий.
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Общее разнообразие подземных форм жизни до сих пор остается почти неизвестным. Методы отбора проб ограничены, так как охватывают лишь небольшой участок почвы. Ученые считали, что в грунте развивалось всего лишь около четверти всего биоразнообразия. Однако последние исследования доказали, что для более чем половины из всех видов земля является неотъемлемой частью их жизни и важнейшей средой обитания.
Ученые из Швейцарского федерального института изучения лесов, снежного покрова и ландшафтов провели анализ литературы по биоразнообразию почвы, включая бактерии, грибы, насекомых, млекопитающих и растения. За основу взяли 100 миллиардов видов, существующих под землей. Затем исследователи оценили и другие среды обитания, такие как морская, пресноводная, дно океана, воздух, искусственная среда и организмы-хозяева, такие как люди.
Выяснилось, что в почве обитает примерно 59% видов. Причем наибольшая доля зависимости от земли (98,6%) обнаружена у круглых червей (Enchytraeidae) — они меньше, чем дождевые, и могут всю свою жизнь провести в грунте.
Наименьшая зависимость от почвы обнаружена у млекопитающих — всего 4% полагаются на нее в одном или нескольких этапах жизненного цикла. Например, некоторые млекопитающие гнездятся именно в грунте. А растения могут и вовсе прожить вдали от земли, прикрепляясь, например, к деревьям.
Марк Энтони, один из исследователей, сказал, что ожидает изменений установленного числа до более точного по мере того, как ученые узнают больше о видах, скрытых под землей. Также он добавил, что степень зависимости организмов от почвы является очень важной, поскольку она показывает, насколько богата и разнообразна эта среда обитания.
«Я думаю об этом, как о переписи, — говорит Энтони. — Надеюсь, мы сможем использовать результаты этого исследования, чтобы направить больше энергии на сохранение и восстановление почв, потому что мы действительно не делаем этого в данный момент».
Почва скрывает еще очень много нового и интересного. Недавно исследователи обнаружили останки морского червя возрастом 500 миллионов лет.
Анна Морозова