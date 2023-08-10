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21:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики анонсировало безвизовые поездки в Китай со следующей недели

Первые группы российских туристов смогут отправится в Китай в рамках соглашений о безвизовом обмене с Россией уже на следующей неделе, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономики Никита Кондратьев, передает пресс-служба ведомства.

Источник: Reuters

«Уверен, что уже на следующей неделе российские группы также смогут поехать в Китай в рамках группового безвизового механизма. От китайской стороны мы получили подтверждение о том, что они готовы начать прием российских туристов», — сказал Кондратьев.

Директор департамента отметил, что для участия в групповой поездке в Китай гражданину нужно обратиться в турагентство, которое занимается организацией таких туров. По его словам, такие поездки будут на 20−30% дешевле, чем индивидуальные.

Пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что рейсы по 13 маршрутам в Китай осуществляют авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», «ИрАэро», S7 и «Якутия». С китайской стороны по десяти маршрутам в Россию рейсы совершают Air China, Hainan Airlines, Si Chuan Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Tianjin Airlines.

В пресс-релизе также сообщается, что сегодня, 10 августа, в Россию прибыла первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань. Их ждет недельная программа с посещением достопримечательностей в Москве и Санкт-Петербурге.

Россия запустила безвизовый групповой туристический обмен с Китаем и Ираном 1 августа. Такой механизм действовал до пандемии COVID-19. В туристической группе должно быть от 5 до 50 человек, они могут находиться на территории страны до 15 дней. Россия планирует запустить безвизовый режим для тургрупп и с Индией.

Эрдни Кагалтынов

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