01:36 (мск), источник: © РИА Новости
Приложение «Авито» пропало из Google Play
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» пропало из Google Play, убедился корреспондент РИА Новости.
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При этом уже скачанная на устройство программа продолжает работать. В свою очередь в App Store приложение по-прежнему осталось доступно.
В «Авито» пояснили РИА Новости, что проблема связана с интеграцией со сторонним сервисом.
«В нашем приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play. Хотя еще неделю назад с этой интеграцией приложение успешно проходило проверку публикации. После общения со службой поддержки Google Play, мы подтвердили, что проблема была связана именно с этим. Отправлена на проверку сборка (новая версия приложения), в которой эта проблема уже исправлена» — рассказали в компании.
Сейчас «Авито» ожидает публикации приложения в магазине и возврата публичного доступа.
«Это не касается текущих пользователей. У них по-прежнему работает последняя загруженная версия», — добавили там.
«Авито» — одна из крупнейших IT-компаний в России и лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России. Количество активных объявлений на «Авито» сегодня — более 150 миллионов, ежемесячная аудитория — достигла 60 миллионов пользователей. В октябре 2022 года владельцем 100% компании стала Kismet Capital Group.