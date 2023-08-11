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06:13 (мск), источник: ТАСС

Исследование показало, что каждый пятый опрошенный россиянин работает по выходным

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) рассказал, что работает практически все выходные, в большинстве случаев сверхурочная работа не оплачивается. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», имеющегося в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

«35% опрошенных россиян работают по выходным несколько раз в месяц. Каждый пятый — 20% — занимается рабочими задачами почти каждые выходные. Чуть меньше респондентов — 18% — рассказали, что перерабатывают раз в полгода, 12% — один раз в год или реже. 15% участников опроса никогда не работают в выходные», — говорится в результатах исследования.

При этом среди тех, кто работает в выходные, большинство (45%) рассказали, что сверхурочный труд им не оплачивают. Еще 34% респондентов ответили, что им компенсировали рабочие часы в выходные. У 22% опрошенных было по-разному.

Отвечая на вопрос про работу во время отпуска, 46% поделились, что во время отдыха никогда не работают. Еще 38% рассказали, что несколько раз им пришлось заниматься рабочими задачами в отпуске, а 16% работают практически каждый отпуск.

Компенсацию за работу в отпуске не получили 58% опрошенных. 26% рассказали, что работодатель оплачивал время, потраченное на решение рабочих вопросов. 16% респондентов отметили, что компания иногда компенсировала рабочие часы, а иногда нет.

Опрос проведен в августе 2023 года, в нем приняли участие 3,5 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

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