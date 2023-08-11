В честь погибшего военкора РИА Новости Журавлева назовут школу в Мелитополе

«Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. Он тоже для нас Герой. И после войны мы обязательно его именем назовем школу как минимум», — рассказал Балицкий.
По его словам, все бойцы, которые сегодня стоят на защите страны, — герои. Балицкий напомнил, что в честь погибшей Дарьи Дугиной в Мелитополе назвали улицу, также планируется увековечить и память 58-й армии, бойцы которой освобождали этот город и Запорожскую область.
«Должное будет отдано всем ребятам, которые проявили себя, с честью выполняли свои обязанности, свой долг. Они в трудную минуту стали на защиту своей Родины, своей земли. Хочу провести параллель между героями, которые защищали эту землю тогда, в годы Великой Отечественной войны, и ребятами, которые совершают подвиги сейчас — при проведении СВО. Но фамилии их не все известны, потому что все подвиги будут описаны позже», — подчеркнул Балицкий.
Двадцать второго июля ВСУ целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате обстрела погиб военкор Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.