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08:02 (мск), источник: Известия

Телефонные мошенники ввели нулевой этап обмана — сообщение от коллеги

Телефонные мошенники ввели так называемый нулевой этап обмана — сообщение от коллеги, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

Источник: Известия

Там пояснили, что сначала человеку приходит сообщение в мессенджере. Оно может быть как от знакомого контакта, например от коллеги, так и с неизвестного номера. Во втором случае злоумышленники говорят, что они представители той сферы, в которой работает потенциальная жертва.

В сообщении говорится, что скоро человеку поступит звонок от правоохранительных органов, который нельзя проигнорировать. Затем обман развивается по уже отработанной схеме. Якобы представители силовых структур или регуляторов убеждают, что необходимо сообщить некую информацию. Затем потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и выманивает деньги.

О новом сценарии обмана также известно в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков» и крупнейших банках. Его распространение началось в июле 2023 года, однако пока не стало массовым.

Сценарий потенциально более опасный, поскольку нулевой этап значительно повышает доверие к последующему звонку. При этом новую схему будет сложнее автоматизировать.

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