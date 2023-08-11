10:15 (мск), источник: ТАСС Наука
В Кузбассе впервые в России нашли окаменелости хищного динозавра теропода
Фрагмент скелета обнаружили на территории Шестаковского палеонтологического комплекса.
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КЕМЕРОВО, 11 августа. /ТАСС/. Ученые обнаружили фрагмент скелета хищного динозавра мелового периода теропода на территории Шестаковского палеонтологического комплекса в Кузбассе. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
«Новое открытие кузбасских ученых — настоящий прорыв в палеонтологии. На территории России это первая такая находка, и это сенсация. Мы активно поддерживаем исследования, и наши специалисты имеют возможность проводить палеонтологические раскопки и изучать динозавров, которые жили 125 миллионов лет назад», — написал Цивилев.
Уточняется, что окаменелости теропода обнаружил экспедиционный отряд Кузбасского государственного краеведческого музея на Шестаковском палеонтологическом комплексе в Чебулинском муниципальном округе. По предварительной оценке, найденный динозавр был примерно 1 м высотой, около 2 м в длину с учетом хвоста.
В деревне Шестаково в середине прошлого века был открыт археологический и палеонтологический пласт. За это время в Шестаковском комплексе, одном из крупнейших в мире, нашли различные останки древних животных: от мелких динозавров до 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка — полные скелеты ящеров-попугаев — сибирских пситтакозавров (длина тела — до 2,5 м). Ранее обнаруженные скелеты вывозились из региона в Новосибирск, Томск и Москву, вузы и научные институты которых получали лицензии на проведение раскопок.