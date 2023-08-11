Тест: угадайте цитату из фильма «Семнадцать мгновений весны» Ровно 50 лет назад 11 августа по центральному телевидению СССР начался показ многосерийного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
12:47 (мск), источник: Газета.Ру

Древнейший мох на планете возрастом 390 миллионов лет может исчезнуть в ближайшее время

Ученые из Фрайбургского университета выяснили, что самый древний и быстро развивающийся мох в мире возрастом 390 миллионов лет может не пережить изменение климата. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Источник: Stu Crawford/CC BY-SA 4.0

Мох Такакия (Takakia lepidozioides), появившийся 390 миллионов лет назад, обитает на ледяных скалах Тибетского нагорья, а также в Японии и США. В ходе десятилетнего проекта группа ученых поднялась на одни из самых высоких горных вершин в мире в Гималаях, чтобы найти растение, впервые расшифровать последовательность его ДНК и изучить, как изменение климата влияет на уникальный организм.

Анализ генома показал, что Такакия — один из самых быстро развивающихся видов мхов из когда-либо изученных. Этот вид мха существовал уже 100 миллионов лет, когда под ним поднялись Гималаи, резко изменив среду обитания и заставив организм быстро адаптироваться, что он и сделал. Такакия особенно преуспела в восстановлении ДНК, поврежденной солнечным излучением, а также в противостоянии сильным метелям.

Анализ окружающей среды мха с помощью спутниковых данных о погоде и наблюдений за растением показал, что климат неуклонно теплеет, а ледники на горном плато быстро тают. Это приводит к тому, что сейчас мох подвергается более сильному ультрафиолетовому излучению, чем когда-либо прежде. Вероятно, Такакия развивается недостаточно быстро, чтобы пережить изменение климата. За период исследования популяция мха в Тибете ежегодно уменьшалась примерно на 1,6%. Скорее всего, через сто лет этого вида может не остаться на Земле.

«Наш прогноз показывает, что районы, подходящие для Такакии, сократятся до 1−1,5 тысячи квадратных километров во всем мире к концу XXI века. Мы пытаемся размножить некоторые растения в лаборатории, а затем пересадить их на наши экспериментальные участки в Тибете. После пяти лет непрерывных наблюдений было обнаружено, что некоторые пересаженные растения могут выживать и процветать, что может быть началом восстановления или, по крайней мере, отсрочки исчезновения популяций Такакии», — заявили ученые.

Хотя геном мха сильно изменился с течением времени, его строение почти не изменилось.

«Обычно вы думаете, что если в геноме много мутаций, то в какой-то момент форма организма изменится. Мы надеемся, что эти открытия вдохновят ученых на совершенно новую область исследований — эволюцию, включающую изменение генома при неизменной структуре организма», — заключили биологи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Певица Лада Дэнс обратилась к поклонникам
Зарубежные фирмы в России могут получить поддержку властей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фауна