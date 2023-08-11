13:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Математики узнали, сколько лотерейных билетов нужно для выигрыша
Это очень затратно.
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Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы гарантировать себе выигрыш. Однако, если следовать их советам, в конечном итоге можно потерять все деньги, пишет ScienceAlert.
Ученые взяли за пример национальную лотерею Великобритании «Лото», в которой игроки покупают билет с шестью номерами. Они выигрывают, если хотя бы два номера их билета совпадают с шестью числами от 1 до 59, выбранными случайным образом.
Два совпадения чисел вам дают бесплатный вход в следующую игру. Ученые рассчитали минимальное количество билетов, которое нужно купить, чтобы гарантировать себе победу хотя бы в двух розыгрышах. Каждый билет стоит 2 фунта (около 250 рублей).
Для расчета исследователи использовали систему конечной геометрии, основанную на плоскости Фано. Результаты показали, что для получения минимального приза в лотерее необходимо купить не менее 27 билетов (54 фунта или 6757,5 рублей). И даже в таком случае у игроков есть только 1 шанс из 100 вернуть все затраченные средства.
Ранее мы создали тест, в котором вам понадобятся знания математики. Проверите свои знания?
Олеся Маевская