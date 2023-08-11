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13:55 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ: за месяц число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 80%

Количество случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в период с 10 июля по 6 августа, увеличилось на 80% относительно предыдущих 28 дней. При этом число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, сократилось на 57%, следует из еженедельной эпидемиологической сводки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Источник: AP 2023

Во всем мире с 10 июля по 6 августа было зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. смертей, вызванных инфекцией. В течение 28 дней 103 из 234 стран (44%) сообщили ВОЗ хотя бы об одном зарегистрированном случае заболевания COVID-19.

По состоянию на 6 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано свыше 769 млн подтвержденных случаев и более 6,9 млн смертей.

На региональном уровне число новых зарегистрированных случаев заболевания в течение 28-дневного периода снизилось в пяти из шести регионов ВОЗ: Африканском (- 77%), Юго-Восточной Азии (- 57%), Восточного Средиземноморья (- 50%), Европейском (- 46%) и Северной и Южной Америки (- 42%).

Однако в Западно-Тихоокеанском регионе число случаев заболевания увеличилось на 20%.

Среди стран, жители которых за указанный период умерли от коронавирусной инфекции, первое место занимает Бразилия (500 смертей, — 42%).

Далее следует Южная Корея (340 смертей, + 91%), Россия (205 смертей, — 52%), Перу (161 смерть, — 61%) и Австралия (151 смерть, — 82%).

10 августа ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции — EG.5 «Эрис». Впервые штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне».

В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство не фиксирует широкого распространения коронавируса EG.5 «Эрис» на территории России.

Милена Костерева

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