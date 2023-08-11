16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В казахской степи обнаружили древнюю «пирамиду»
Уникальный ритуальный комплекс бронзового века, вероятно, является современником Аркаима.
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Исследователи из Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Казахстан) обнаружили на археологическом участке Кырыкунгир уникальное каменное сооружение. Специалисты оценили его возраст в 4000 лет. Вся информация о находке опубликована на сайте вуза.
Раскопки могильника Кырыкунгир в Казахстане начались в 2014 году. Он состоит из памятников периодов эпохи бронзы, сакского, гунно-сарматского и тюркского времени, которые расположены на площади около одного квадратного километра. Всего на участке насчитывается более 100 объектов.
Новое раскопанное сооружение сильно отличается от всех предыдущих находок (обычно курганных). Это шестигранное строение, длина каждой грани которого составляет примерно 13 метров, прозвано учеными странной пирамидой. Подобных зданий в азиатских степях ранее не находили. По мнению руководителя раскопок Улана Умиткалиева, сооружение возводили с большой точностью.
Внутри каменных стен выделены несколько правильных кругов. Наружные же стены комплекса украшены изображениями различных животных, в особенности — лошадей. Внутри степной «пирамиды» археологи обнаружили большую коллекцию керамики, а также золотых украшений. Из этого можно сделать вывод о том, что на краю могильника Кырыкунгир исследователи нашли древнее культовое, а не погребальное сооружение.
«Находки при раскопках, керамика, женские золотые серьги и другие украшения свидетельствуют о том, что это место было центром культуры в эпоху бронзы. Это означает, что уже в то время культ лошади был чрезвычайно важен», — заявил Умиткалиев. Также можно уверенно говорить о том, что место оставалось известно степным народам даже при серьезной смене культур.
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Олеся Маевская