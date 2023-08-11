Адвокат пояснила, законно ли разрешать детям делать татуировки

«Запрет делать татуировки детям без согласия родителей можно вывести из системного толкования разных норм закона, — как минимум, до возраста в 15 лет. Полный запрет поддерживается на практике: как правило, тату-салоны отказывают в татуировках детям до 18 лет», — отметила юрист.
Адвокат напомнила, что в возрасте 14−18 лет дееспособность несовершеннолетнего ещё считается частичной. так, подростки могут без согласия родителей распоряжаться заработком и совершать мелкие бытовые сделки.
«Все остальные сделки несовершеннолетние совершают с письменного согласия своих законных представителей. С точки зрения закона татуировки и пирсинг относятся к медицинским косметологическим услугам, которые требуют определённого вмешательства в кожные покровы и применения специального оборудования и инструмента», — сказала Шакина.
Она обратила внимание, что в российском законодательстве нет возрастных ограничений на оказание косметологических услуг. При этом Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» позволяет несовершеннолетним самим давать согласие на медицинское вмешательство лишь с 15 лет.
«До возраста ребёнка в 15 лет его законный представитель должен дать согласие на медицинское вмешательство. Это правило обусловлено презумпцией добросовестного, заботливого отношения к своему подопечному. Если законный представитель действует вопреки интересам несовершеннолетнего в силу заблуждения, необразованности, религиозных взглядов или по другим соображениям, данный им отказ от медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего лица может быть оспорен», — уточнила адвокат.
Специалист добавила, что в Британии, Венгрии и Дании можно делать татуировку только с 18 лет, в Греции — с 16, но в присутствии родителей. При этом в ряде стран для мастера предусмотрена уголовная ответственность.
«Закон о нанесении татуировок несовершеннолетним в Великобритании предусматривает штраф для мастера даже в случае присутствия на процедуре родителей или законных представителей. В США законодательство, регламентирующее деятельность по нанесению тату, разнится от штата к штату. В Нью-Йорке, Аляске, Мэне делать тату несовершеннолетним запрещено под угрозой наказания. При этом в зарубежных странах нанесение татуировок, пирсинг относят к деятельности, которая регулируется правовыми актами в области охраны здоровья граждан», — заключила Шакина.