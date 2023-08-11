16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из Австралии нашли останки амфибии возрастом 240 миллионов лет
Она пережила два массовых вымирания.
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Фермер-птицевод обнаружил окаменелость амфибии в местном карьере в Австралии в 1990-х годах. Тогда она была передана в Австралийский музей в Сиднее как ранее неизвестный вид. И только спустя четверть века ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее и Австралийского музея официально идентифицировали и описали находку. Исследование опубликовано в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.
Новому виду амфибий дали название Arenaerpeton supinatus, что означает «лежачая песчаная лиана». Примечательно, что окаменелость демонстрирует не только весь скелет, но и очертания кожи. «Мы не часто находим скелеты с прикрепленными головой и телом, а сохранение мягких тканей — еще более редкое явление», — говорит доктор Лалан Харт.
Внешне найденная амфибия выглядит как современная гигантская китайская саламандра, однако по размерам и очертаниям кожи, сохранившимся на ископаемом, выясняется, что это существо было гораздо больше. По оценкам ученых, Arenaerpeton supinatus достигал в длину 1,2 метра, а близкородственные к нему животные в то время были гораздо меньше.
Найденная окаменелость — уникальный пример вымерших животных, известных как темноспондилы. Они жили задолго до и во времена динозавров. Ученые считают, что данная амфибия существовала в триасовый период (240 миллионов лет назад) и жила в пресноводных реках, которые сейчас известны как Сиднейский бассейн.
Скорее всего, представители вида Arenaerpeton supinatus питались другими древними речными обитателями и могли существовать как под водой, так и на суше. Палеонтологи также уверены, что темноспондилы пережили два массовых вымирания. Последние из них исчезли около 120 миллионов лет назад.
Недавно ученые нашли останки морского червя возрастом 500 миллионов лет. Ранее неизвестный вид кольчатых червей назвали в честь существа из книги «Дюна».
Анна Морозова