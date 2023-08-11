16:09 (мск), источник: РБК Life
Один из крупнейших алмазов найден в Ботсване. Его фото завораживает
Эксперты отнесли минерал к высшей категории качества.
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Один из самых крупнейших в мире алмазов массой 1080 каратов был добыт компанией Lucara Diamonds на руднике «Карове» в Ботсване. Размеры камня составляют впечатляющие 82,2×42,8 x 34,2 мм. Об этом сообщает Robb Report.
Минерал относится к категории IIа, которая признана высшей категорией качества алмазов по их чистоте, цвету и прозрачности. В мире доля алмазов этой категории составляет всего около 1−2%.
Находка стала четвертым алмазом, извлеченным из рудника за последние восемь лет. В 2015 году здесь был обнаружен алмаз Lesedi la Rona («Наш свет») массой 1109 каратов — второй по величине камень за всю историю добычи алмазов и крупнейший из найденных за последние 110 лет. В 2017 году минерал выкупил за $53 млн ювелирный бренд Graff.
Самым же большим алмазом в истории считается «Куллинан», который также называют «Звезда Африки». Камень массой 3106 каратов был найден 25 января 1905 года в Южной Африке. Свое имя он получил в честь владельца рудника Томаса Куллинана. В 1908 году алмаз был расколот на несколько частей, из которых впоследствии изготовили девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Один из них украсил корону Британской империи.
Среди других крупных алмазов, обнаруженных за последние годы в руднике Карове, можно выделить минералы Sewelô массой 1758 каратов (2019 год) и Clivage массой 1174,76 каратов.
Незадолго до этого международная группа ученых нашла в Якутии самый старый алмаз на сегодняшний день. Камень нашли в породах кимберлитовой трубки «Удачная» — крупнейшем месторождении алмазов в России. Возраст минерала оценивается приблизительно в 3,6 млрд лет, а его размеры составляют всего 0,3 мм.